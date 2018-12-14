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  3. 14 Aralık 2018 13:51

Yağan karın rengi değişti ! Görenler gözlerine inanamadı

Hava kirliliğinin etkileri Çin'de gözler önüne serildi. Çin'de başlayan kar yağışı hava kirliliğinin etkisiyle yer yüzüne bej renginde düştü.

Bilgin Pro
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