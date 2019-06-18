Yağış ve fırtına sonrası bazı cadde ve sokaklar savaş alanına döndü
18 Haziran 2019 18:45
Yağış ve fırtına sonrası bazı cadde ve sokaklar savaş alanına döndü
Aydın’ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağnak yağış ve fırtına sonucu şehirde yaşam felç oldu. Yollar kanala döndü, fırtına nedeniyle araçların üzerine devrilen dev çam ağaçları araçları hurdaya çevirdi. Can kaybı ve yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı olurken ekipler şehir merkezinde güvenlik çalışması başlattı. Akşam saatlerinde aniden bastıran ve kısa süre devam...