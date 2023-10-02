Anasayfa Video Galeriler Gündem Yağışlar sonrası barajların son durumu Yağışlar sonrası barajların son durumu 02 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 13:30 Güncelleme: 02 Ekim 2023 Pazartesi 13:30 İstanbul’da Perşembe günü başlayan ve hafta sonu da etkisini sürdüren yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 0.90 artarak 23.31 oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651a9bc17cd7127a16480337" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesinde konteynerlar sular altında İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 4 araç duvarın altında kaldı İstanbul'da skandal görüntü! Küçük çocuğa yaptıkları mide bulandırdı İstanbul'da skandal görüntü! Küçük çocuğa yaptıkları mide bulandırdı İmamdan depremde hayatını kaybedenler için skandal ifadeler Sivas’taki gizemli oyuğun sırrı çözüldü Tecavüz suçundan hapis yattı, beraat etti Taksim’de genç çifte kabusu yaşattılar! Bir kadın hastanelik oldu İstanbul'da sağanak; dere taştı! Şile sular altında