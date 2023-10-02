  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yağışlar sonrası barajların son durumu

Yağışlar sonrası barajların son durumu

Güncelleme:

İstanbul’da Perşembe günü başlayan ve hafta sonu da etkisini sürdüren yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 0.90 artarak 23.31 oldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Deprem bölgesinde konteynerlar sular altında
İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 4 araç duvarın altında kaldı
İstanbul'da skandal görüntü! Küçük çocuğa yaptıkları mide bulandırdı
İstanbul'da skandal görüntü! Küçük çocuğa yaptıkları mide bulandırdı
İmamdan depremde hayatını kaybedenler için skandal ifadeler
Sivas’taki gizemli oyuğun sırrı çözüldü
Tecavüz suçundan hapis yattı, beraat etti
Taksim’de genç çifte kabusu yaşattılar! Bir kadın hastanelik oldu
İstanbul'da sağanak; dere taştı! Şile sular altında