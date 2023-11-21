Anasayfa Video Galeriler Gündem Yağışlar sonrası barajların son durumu Yağışlar sonrası barajların son durumu 21 Kasım 2023 Salı Saat: 16:00 Güncelleme: 21 Kasım 2023 Salı 16:00 Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Hafta sonunu kabusa çeviren ve yaklaşık 10 gündür aralıklarla devam eden yağışların ardından İstanbul barajlarının son durumu açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655caa03ce00c1d9db0bfcd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da feci kaza! 14 araç birbirine girdi Bakan açıkladı: Yolyemezler çetesi çökertildi İYİ Parti'de disipline sevk edilen Ümit Dikbayır'dan sert sözler Erdoğan Cezayir'de böyle karşılandı Evliliklerin önündeki yeni engel bu oldu: Gomofobi SGK işsizlik maaşı alanlar için denetlemelere başlıyor İstanbul'da kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu Türkiye'nin esrarengiz türbesi hakkında olay iddia Bulgaristan sınırında 15 kilometrelik tır kuyruğu