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Yağışlar sonrası barajların son durumu

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Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Hafta sonunu kabusa çeviren ve yaklaşık 10 gündür aralıklarla devam eden yağışların ardından İstanbul barajlarının son durumu açıklandı.

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