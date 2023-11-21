Yağışlar sonrası barajların son durumu

Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Hafta sonunu kabusa çeviren ve yaklaşık 10 gündür aralıklarla devam eden yağışların ardından İstanbul barajlarının son durumu açıklandı.

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