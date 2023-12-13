Anasayfa Video Galeriler Gündem Yağışlar sonrası barajların son durumu Yağışlar sonrası barajların son durumu 13 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 12:45 Güncelleme: 13 Aralık 2023 Çarşamba 12:45 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 40,20’ye yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65797d4d30eb62a7a6046953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Film gibi ''hırsız'' operasyonu! Kendini daireye kilitledi; ekipler seferber oldu Kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler İstanbul'da denizi kirleten gemilere ceza yağdı Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı Burdur Gölü'nde yine aynı rezalet! İstanbul'da yasadışı bahis çetesine operasyon: 22 gözaltı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 8 araç birbirine girdi Fabrikada facia! Kimyasal tankına düşen 3 işçiden 2'si öldü 70 bin TL’ye çalıştıracak eleman bulamıyor!