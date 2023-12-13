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Yağışlar sonrası barajların son durumu

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 40,20’ye yükseldi.

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