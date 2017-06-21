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  3. 21 Haziran 2017 11:15

Yağmur 6. kez evden kaçtı, 12 gündür kayıp

Psikolojik sorunları olduğu için 6. kez evden kaçtığını belirten Yağmur'un annesi Alev Özaskan, "12 gündür kızımdan haber alamıyorum. Benim kızım rahatsız. Tek isteğim kızımın bulunarak hastaneye yatırılması. Yetkililere yalvarıyorum" dedi.

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