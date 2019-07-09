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  3. 09 Temmuz 2019 16:52

Yağmur Aşık, Emre Aşık'ı canlı yayında tehdit etti

Boşanma davaları süren Emre-Yağur Aşık çifti, canlı yayında karşı karşıya geldi. Eski futbolcunun ''En büyük hatam ona güvenmek'' sözlerine sinirlenen Yağmur Aşık, eşini canlı yayında tehdit etti.

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