  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 30 Temmuz 2019 18:18

Yağmur başladığında herkes kaçtı ancak o...

İstanbul Fatih'te sokak müzisyeni 13-14 yaşlarındaki bir kız çocuğu, yağan sağanak yağmura aldırmayarak melodikayı çalmayı sürdürdü. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Video Galeri
Otomobilin otobüsle çarpıştığı kaza anı kamerada
Otomobilin otobüsle çarpıştığı kaza anı kamerada
Video Galeri
Pakistan’da patlama: 4 ölü, 20 yaralı
Pakistan’da patlama: 4 ölü, 20 yaralı
Video Galeri
Sınır duvarına tahterevalli kurdular
Sınır duvarına tahterevalli kurdular
Video Galeri
Sakarya’daki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
Sakarya’daki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
Video Galeri
150 milyon dolarlık “Lionheart” Bodrum’da
150 milyon dolarlık “Lionheart” Bodrum’da
Video Galeri
İstanbul'daki korkunç cinayet kamerada
İstanbul'daki korkunç cinayet kamerada
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM