Yağmur bereketiyle geldi! Tarlalar yeşerdi

Trakya'da son 10 günde etkili olan yağışlar ile birlikte buğday tarlaları yeşerdi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, ''Buğdayın çıkması açısından, herhangi bir sıkıntı yaşayacağı pozisyon yok'' dedi.

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