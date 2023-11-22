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Yağmur bereketiyle geldi! Tarlalar yeşerdi

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Trakya'da son 10 günde etkili olan yağışlar ile birlikte buğday tarlaları yeşerdi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, ''Buğdayın çıkması açısından, herhangi bir sıkıntı yaşayacağı pozisyon yok'' dedi.

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