Anasayfa Video Galeriler Gündem Yağmur bereketiyle geldi! Tarlalar yeşerdi Yağmur bereketiyle geldi! Tarlalar yeşerdi 22 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 14:07 Güncelleme: 22 Kasım 2023 Çarşamba 14:07 Trakya'da son 10 günde etkili olan yağışlar ile birlikte buğday tarlaları yeşerdi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, ''Buğdayın çıkması açısından, herhangi bir sıkıntı yaşayacağı pozisyon yok'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655de0f20f485cd11c037077" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karadeniz'de batan geminin yaşam odası bulundu Tam 21 yıl sonra ikinci Dana Ferhat vakası Sınıfta akran şiddeti: Saçın çok güzelmiş deyip saldırdı! İBB’nin evlilik hazırlığındaki çiftlere evlilik desteği başvuruları başladı İstanbul'da vahşet! Anne ile kızını öldürüp intihar etti Kangal köpeğini tek hamlesiyle etkisiz hale getirdi! Şaşkına çeviren görüntü İstanbul'da yol çöktü İmamoğlu duyurdu: 12 metrobüs daha İstanbulluların hizmetine girdi CHP lideri Özgür Özel Adalet Nöbeti'nde ''direnin'' çağrısı