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İSTANBUL'DA HORTUM DEHŞETİ KAMERADA!
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  3. 23 Haziran 2020 14:20

Yağmur bulutlarının gelişi havadan görüntülendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kent genelinde yağmur başladı. Yağmur bulutlarının İstanbul semalarında görünümü ise havadan görüntülendi.

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