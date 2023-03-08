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Yağmur hayatı felç etti; araçlar çukurlara düştü

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İzmir’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, aralarında ambulansın da olduğu bazı araçlar oluşan çukurlara düştü.

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