Anasayfa Video Galeriler Gündem Yağmur hayatı felç etti; araçlar çukurlara düştü Yağmur hayatı felç etti; araçlar çukurlara düştü 08 Mart 2023 Çarşamba Saat: 08:55 Güncelleme: 08 Mart 2023 Çarşamba 08:55 İzmir’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, aralarında ambulansın da olduğu bazı araçlar oluşan çukurlara düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64082347940bd15b8d0f6c93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP’den Netflix temalı, Erdoğan'lı seçim videosu İstanbul'da korku dolu gece! 3 İETT otobüsü birden alev alev yandı İstanbul'da bir apartmanda çökme! Gece yarısı tahliye edildi İstanbul Sirkeci'de tramvay raydan çıktı İETT'den çocuklara otobüste deprem eğitimi Kılıçdaroğlu: Bugün veda etmek için buradayım Bir mal sahibi - kiracı kavgası daha! Camı çerçeveyi indirdi Yıllardır saklıyordu... Depremzedeler için satışa çıkardı Personel indirimli simit 97,5 TL! Burası İstanbul...