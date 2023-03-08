Yağmur hayatı felç etti; araçlar çukurlara düştü

İzmir’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, aralarında ambulansın da olduğu bazı araçlar oluşan çukurlara düştü.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64082347940bd15b8d0f6c93" allowfullscreen></iframe>