Anasayfa Video Galeriler Gündem Yağmur sonrası sel ve heyelan yıkıp geçti! O anlar kamerada Yağmur sonrası sel ve heyelan yıkıp geçti! O anlar kamerada 03 Temmuz 2021 Cumartesi Saat: 11:05 Japonya’da etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle Atami şehrinde en az 20 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi. Korkunç anlar saniye saniye kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e01a5fdfc63124be279603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çocuk tacizcisini önce dövüp sonra polise teslim ettiler Müge Anlı'da bir ilk! Hipnozla konuşturacaklar Animasyon değil, montaj değil! Okyanus alev alev yandı Mide bulandıran taciz: Sokak ortasında üzerine atladı Dünyanın en saçma binası'nın kapı ve pencerelerini çalmaya çalıştılar! Elmalı davası’ndaki çocukların öz babası ilk kez canlı yayında konuştu Aldığı sıfır araç ayıplı çıktı, açtığı hukuk davasını kazandı Akdeniz'de göçmen teknesine ateş açıldı Sedat Peker hakkında olay iddia: Susturuldu mu ?