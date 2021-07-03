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Yağmur sonrası sel ve heyelan yıkıp geçti! O anlar kamerada

Japonya’da etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle Atami şehrinde en az 20 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi. Korkunç anlar saniye saniye kaydedildi.

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