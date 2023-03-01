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  4. Yağmur yerine çamur yağdı, o ilde araç sahipleri akın etti

Yağmur yerine çamur yağdı, o ilde araç sahipleri akın etti

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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Tekirdağ'da sabahki hafif yağmurun ardından bir süre çamurlu yağış etkili olurken otomobil sahipleri oto yıkamacılara akın etti.

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