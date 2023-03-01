Anasayfa Video Galeriler Gündem Yağmur yerine çamur yağdı, o ilde araç sahipleri akın etti Yağmur yerine çamur yağdı, o ilde araç sahipleri akın etti 01 Mart 2023 Çarşamba Saat: 22:00 Güncelleme: 01 Mart 2023 Çarşamba 22:00 Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Tekirdağ'da sabahki hafif yağmurun ardından bir süre çamurlu yağış etkili olurken otomobil sahipleri oto yıkamacılara akın etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ffa0c5a671c5162e2d01c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Koca tepki çeken videoyu kaldırdı: ''1 dakika 53 saniye için özür dilerim'' Mucizenin adı Aleks! Enkazdan 23 gün sonra kurtarıldı Erdoğan seçim tarihini verdi Erdoğan, depremzede çocuklara yine para dağıttı İstanbul'da aksiyon filmlerini aratmayan olay! Yolunu kesip sürücüyü kaçırdılar EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? Bakan tarih verdi İstanbul'daki bu inşaat alanına bakan dönüp bir daha baktı 30 bin galon kimyasal taşıyan tren raydan çıktı Deprem anında sıradışı görüntü! Gölden alevler yükseldi