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  4. Yağmurda ağaç altına sığınmışlardı, düşen yıldırımla korkunç ölüm anı kamerada!

Yağmurda ağaç altına sığınmışlardı, düşen yıldırımla korkunç ölüm anı kamerada!

Hindistan'da yaşanan korkunç bir olay yağmur sırasında ağaçların altında neden durulmaması gerektiğini acı bir olayla gözler önüne serdi...

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