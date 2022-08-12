Anasayfa Video Galeriler Gündem Yağmurda ağaç altına sığınmışlardı, düşen yıldırımla korkunç ölüm anı kamerada! Yağmurda ağaç altına sığınmışlardı, düşen yıldırımla korkunç ölüm anı kamerada! 12 Ağustos 2022 Cuma Saat: 11:55 Hindistan'da yaşanan korkunç bir olay yağmur sırasında ağaçların altında neden durulmaması gerektiğini acı bir olayla gözler önüne serdi... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f6157d75b23e17c07698b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine bir çıplak rezaleti! Yolun ortasında çırılçıplak spor yaptı İstanbul'da korkunç cinayet Alkollü sürücü polisi isyan ettirdi: ''Boynumu kes, üflemem!'' Haluk Levent kanseri yenen çocukla birlikte dans etti Türkiye'de bulunan ünlü rock grubuna saldırı Erdoğan'dan Vali'nin konuşmasına müdahale Bayrağımızı yakıp, Özgür Suriye Ordusu bayrağı açtılar! Ali Babacan böyle protesto edildi: ''Erdoğan'' sloganları atıldı Cinsel saldırıya uğrayan kadın, kucağında çocuğuyla kanlar içinde esnafa sığındı