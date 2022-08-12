Yağmurda ağaç altına sığınmışlardı, düşen yıldırımla korkunç ölüm anı kamerada!

Hindistan'da yaşanan korkunç bir olay yağmur sırasında ağaçların altında neden durulmaması gerektiğini acı bir olayla gözler önüne serdi...

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