Anasayfa Video Galeriler Gündem Yağmurda elektrik akımına kapılıp feci halde can verdiler Yağmurda elektrik akımına kapılıp feci halde can verdiler 13 Temmuz 2024 Cumartesi Saat: 10:01 İzmir'de etkili olan sağanak yağışta 2 kişi korkunç bir şekilde can verdi. Kopan elektrik hatlarındaki elektriğe kapılan 2 kişi yağmur altında hayatlarını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6692264ead5ee29f59041a93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Turizm başkentimizde skandal: Vatandaş ''bedava'' diye sağlıklarını hiçe saydı Beşiktaş'ın golcüsü Immobile'ye İstanbul'da dev karşılama Her gün E-5'te kilometrelerce yürüyen gencin hikayesi yürekleri burktu Şehit babası isyan etti: ''Allah hepinizin belasını versin'' Fabrika alev topuna dönü: Alevler geceyi gündüze çevirdi 75 ilde büyük operasyon: Binlerce şüpheli yakalandı Bir sosyal medya fenomeni karı koca daha tutuklandı Eski Kızılay Başkanı Kınık'ın kızının çarptığı 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti Sınav esnasında okul çöktü: 16 öğrenci öldü