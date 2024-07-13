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  4. Yağmurda elektrik akımına kapılıp feci halde can verdiler

Yağmurda elektrik akımına kapılıp feci halde can verdiler

İzmir'de etkili olan sağanak yağışta 2 kişi korkunç bir şekilde can verdi. Kopan elektrik hatlarındaki elektriğe kapılan 2 kişi yağmur altında hayatlarını kaybetti.

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