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  3. 19 Temmuz 2017 19:17

Yağmurun yumuşattığı yol, tırı yuttu

Yolda seyir halinde giden çimento yüklü tırı, yağmur sularının yumuşattığı asfalt yol adeta yuttu.

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Yolun tırı yutma anı kamerada
Yolun tırı yutma anı kamerada
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