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  3. 22 Mayıs 2019 23:50

Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin tarlalarını böyle yaktı

İsrailli insan hakları örgütü B’Tselem, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait tarlaları yaktıkları ve İsrail askerlerinin de buna göz yumduğu anı kayda alarak yapılan işkenceleri bir daha gözler önüne serdi. Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria’da Filistinlileri yıldırma çalışmaları devam ediyor. Ekili alanları Yahudi yerleşimcilerce işgal edilen Filistinliler, kısıtlı alanlarda tarım...

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