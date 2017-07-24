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  3. 24 Temmuz 2017 19:45

Yahudi yerleşimcilerden namaz kılanlara çirkin hareket

İsrail polisi tarafından korunan yüzlerce Yahudi yerleşimci, Mescid-i Aksa'ya gelerek, namaz kılan Müslümanları provoke etmeye çalıştı.

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Karsta kuş gribi şüphesi
Karsta kuş gribi şüphesi
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Mezarlıkta göbek atan kadın işten atıldı
Mezarlıkta göbek atan kadın işten atıldı
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Tarabyada aracın denize uçma anı güvenlik kamerasında
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Caddede çıplak yürüyünce gözaltına alındı
Caddede çıplak yürüyünce gözaltına alındı
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