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  3. 24 Mayıs 2019 19:43

Yakaladığı güvercini balkona getirip yedi !

Kayseri’de bir evin balkonunda aç kalan alaca doğanın güvercini yediği anlar amatör kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan video büyük ilgi gördü.

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