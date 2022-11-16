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Yakalayın bu haini! Atatürk Anıtı'na hain saldırı

Antalya'da, Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na gece gelen kimliği belirsiz kişi, çantasından çıkardığı balyozla saldırı düzenlendi.

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