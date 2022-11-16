Anasayfa Video Galeriler Gündem Yakalayın bu haini! Atatürk Anıtı'na hain saldırı Yakalayın bu haini! Atatürk Anıtı'na hain saldırı 16 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 14:40 Antalya'da, Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na gece gelen kimliği belirsiz kişi, çantasından çıkardığı balyozla saldırı düzenlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6374cc31fd1fba40c64cee13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Saldırıdan bir gün sonra: ''MİT, CIA ve Rus istihbarat şefleri Ankara’daydı'' İstanbul'da bir Etiyopyalı Cibuti ve Senegalli'nin parasını çaldı Taksim'i kana bulayan teröristin turist kamerası görüntüleri TIR gasp çetesi çökertildi: 18 gözaltı var! Korkunç kaza kamerada! Havada böyle taklalar attı Türkiye'nin ''timsah adası'' böyle görüntülendi Yeşil sahadaki evlilik teklifi girişimi kötü bitti Adnan Oktar suç örgütü davasında karar çıktı Türkiye'de toplanıyor, Avrupa ülkeleri kapış kapış alıyor