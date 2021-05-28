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  4. Yakalayın bu sapığı! Markette mide bulandıran taciz

Yakalayın bu sapığı! Markette mide bulandıran taciz

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir markette küçük kızı taciz eden sapık güvenlik kamerasına yakalandı.

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