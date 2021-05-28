Anasayfa Video Galeriler Gündem Yakalayın bu sapığı! Markette mide bulandıran taciz Yakalayın bu sapığı! Markette mide bulandıran taciz 28 Mayıs 2021 Cuma Saat: 20:41 İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir markette küçük kızı taciz eden sapık güvenlik kamerasına yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b12b3c081fa35c0f755093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Balık tutanlara ''varoş'' demişti... Murat Övüç hakkında yeni gelişme İstanbul'da gergin anlar... Belediye başkanı devreye girdi Mehmet Ağar’dan Yalıkavak Marina açıklaması Dolar rekor üstüne rekor kırarken Bakan Elvan'dan kritik açıklama İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ön balayında Taksim cami açıldı; işte ilk namazdan ilk görüntüler... Boynuna böcek konan muhabir neye uğradığını şaşırdı Sadece 10 saniyenizi ayırıp, mucizeye tanıklık edin Sular çekildi tarihi köy ortaya çıktı