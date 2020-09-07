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  3. 07 Eylül 2020 23:15

Yakın koruması koronavirüse yakalanan Mansur Yavaş isyan etti

Çalışanlarda görülen vaka artışına dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Belediye koronavirüsten kırılıyor" dedi.

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