  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 07 Temmuz 2017 21:15

Yakınlarını kaybeden vatandaşlar hastaneyi birbirine kattı

Karabük’te evinde geçirdiği kalp spazmı sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden şahsın yakınları hastaneyi birbirine katarak acil servisin camlarını kırdı.

Video Galeri
Başbakan Yıldırım, Polatlıda şehit ailelerini ziyaret etti
Başbakan Yıldırım, Polatlıda şehit ailelerini ziyaret etti
Video Galeri
Başbakan Yıldırım yüksek hızlı trenle seyahat etti
Başbakan Yıldırım yüksek hızlı trenle seyahat etti
Video Galeri
Siirtte 1 terörist ve mühimmat ele geçirildi
Siirtte 1 terörist ve mühimmat ele geçirildi
Video Galeri
Erzurumda silahlı kavga: 1i polis 4 yaralı
Erzurumda silahlı kavga: 1i polis 4 yaralı
Video Galeri
5 yaşındaki çocuğun babası tarafından dövüldüğü iddiası
5 yaşındaki çocuğun babası tarafından dövüldüğü iddiası
Video Galeri
İş adamına silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
İş adamına silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı