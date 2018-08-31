Yakıt sızıntısının ilerlememesi için mücadele veriliyor
31 Ağustos 2018 17:30
Yakıt sızıntısının ilerlememesi için mücadele veriliyor
İzmir’in Foça ilçesinde, denizde meydana gelen ağır yakıt türü araştırılırken, ekipler denizde sızıntının daha fazla alanı kaplamaması için canla başla mücadele veriyor. Foça ilçesi Gencerli Mahallesi’nde, denizde kaynağı belirlenemeyen ağır bir yakıt sızıntısı meydana gelmişti. Sızıntı nedeniyle bazı bölgelerde gözle görülür bir kirlilik oluşurken, sızıntının tankerden mi veya başka bir...