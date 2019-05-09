Yakıt tankı yanında kaynak yaptı, lüks tekne havaya uçtu
09 Mayıs 2019 11:35
Yakıt tankı yanında kaynak yaptı, lüks tekne havaya uçtu
Kolombiya’da bir yatta yapılan tadilat sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Patlama anı ise limanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kolombiya’da Necocli limanında lüks yatta çalışan bir işçinin ölümcül hatası güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, teknede yapılan kaynak çalışmasının yakıt deposunun çok yakınında olduğuna işaret ederek, patlamaya bunun sebep...