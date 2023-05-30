Anasayfa Video Galeriler Gündem Yalı Çapkını dizisindeki bekaret sahnesi büyük tepki çekti Yalı Çapkını dizisindeki bekaret sahnesi büyük tepki çekti 30 Mayıs 2023 Salı Saat: 07:50 Güncelleme: 30 Mayıs 2023 Salı 07:50 Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 35. bölümündeki bekaret sahnesin dair görüntülere "ŞiddetedurdeYalıÇapkını" hashtag'i altında tepki yağtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6475808cc6df771e8c5b7983" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Nebati vatandaşla tartıştı: ''AK Parti kazandı, hazmedin kardeşim'' Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan el ele geldikleri adliyede boşandılar Hepsi gıcır gıcır! Konyalı iş insanının klasik otomobil koleksiyonu hayran bıraktı Seçim kutlamasında havai fişek kazası! Ortalık savaş alanına döndü Zafer gecesinde Emine Erdoğan'dan Rıdvan Dilmen'e olay sözler İzmir'de korkutan yangın! Tüneli duman kapladı İstanbul'da kafede silahlı saldırı! O anlar kamerada Şampiyon olduklarını sanıp sahaya inen taraftarı son dakika golü yıktı Artık B sınıf ehliyetle kullanılabilecek: 125 cc motosiklet satışları patladı