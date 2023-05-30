Yalı Çapkını dizisindeki bekaret sahnesi büyük tepki çekti

Konutlarda ''kiralık'' ilanlarının yerini onlar aldı

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan el ele geldikleri adliyede boşandılar

Şampiyon olduklarını sanıp sahaya inen taraftarı son dakika golü yıktı

İstanbul'da kafede silahlı saldırı! O anlar kamerada

TIR ve yolcu minibüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var