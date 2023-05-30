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  4. Yalı Çapkını dizisindeki bekaret sahnesi büyük tepki çekti

Yalı Çapkını dizisindeki bekaret sahnesi büyük tepki çekti

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Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 35. bölümündeki bekaret sahnesin dair görüntülere "ŞiddetedurdeYalıÇapkını" hashtag'i altında tepki yağtı.

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