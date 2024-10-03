Anasayfa Video Galeriler Gündem Yalı Çapkını'ndaki ''cinsel ilişki'' iması izleyiciyi kızdırdı Yalı Çapkını'ndaki ''cinsel ilişki'' iması izleyiciyi kızdırdı 03 Ekim 2024 Perşembe Saat: 12:31 Ekranların sevilen yapımlarından Yalı Çapkını'nın hayranları 77'nci bölüm ikinci fragmanında yer alan cinsel ilişki imalı sahneye sert tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fe645ba68291a120067843" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bel ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanede hayatının şokunu yaşadı Çanakkale'de 2 bin 400 yıllık keşif Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var Bir bitmediler... Bir ''driftçi'' trafik magandası daha kamerada Motosikletli ''Prenses'' hırsızları kamerada 6'ncı kattan düşen kadının mucize kurtuluşu kamerada Bu kıyafet, İstanbul'da sergilendiği gün tam 11,5 milyon TL'ye satıldı Türkiye'nin sular altında kalan tarihi gün yüzüne çıktı Beklenen gün geldi: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor