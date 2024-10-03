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  4. Yalı Çapkını'ndaki ''cinsel ilişki'' iması izleyiciyi kızdırdı

Yalı Çapkını'ndaki ''cinsel ilişki'' iması izleyiciyi kızdırdı

Ekranların sevilen yapımlarından Yalı Çapkını'nın hayranları 77'nci bölüm ikinci fragmanında yer alan cinsel ilişki imalı sahneye sert tepki gösterdi.

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