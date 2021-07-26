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Yalıntaş göleti kuraklığa yenik düştü

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Yalıntaş köyünde bulunan Yalıntaş Göleti kurumaya terk edildi.

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