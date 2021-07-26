Anasayfa Video Galeriler Gündem Yalıntaş göleti kuraklığa yenik düştü Yalıntaş göleti kuraklığa yenik düştü 26 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 11:45 Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Yalıntaş köyünde bulunan Yalıntaş Göleti kurumaya terk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60fe762deba2653864135833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pes! Hırsızlar 10 katlı düğün pastasını çaldı AK Parti İl Başkanlığı'nda intihar girişimi Taksim'de meydan dayağı kamerada Kan donduran kaza kamerada Atmosfere giren meteor geceyi gündüze çevirdi Artvin'deki selde hayata bvağlayan komşu ipi kamerada Kılıçdaroğlu: ''Şimdi de Afgan seline tutulduk'' Üsküdar'da yangın paniği The Walking Dead'ten ''final'' fragmanı geldi... İzleyiciye böyle veda edecek!