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  3. 04 Temmuz 2017 14:45

Yalovada caddeler sular altında kaldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinin ortasından geçen dere taşınca onlarca işyeri sular altında kaldı.

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Mevsimlik işçilerin zorlu çadır yaşantıları
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Kadın sağlığına Harvard ve BAUden araştırma desteği
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