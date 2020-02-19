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  3. 19 Şubat 2020 13:10

Yalova'da fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Yalova'da fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 22 zanlı yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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