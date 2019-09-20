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  3. 20 Eylül 2019 18:15

Yalova'da kırmızı alarm! 5 saat içerisinde lağım ve pis su basacak!

Yalova Atık Su ve Kanalizasyon Birliği (YASKİ) Başkanı Adnan Kırtay, Yalova’yı 4-5 saat içinde lağım ve pis suların basacağı ikazını yaptı.

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