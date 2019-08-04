Yalovalı zıpkıncılar bu kez deniz canlıları için daldı
04 Ağustos 2019 11:25
Yalovalı zıpkıncılar bu kez deniz canlıları için daldı
Yalovalı amatör zıpkınla balık avcıları, düzenlenen etkinlikte deniz dibi temizliği yaptı. Denizin dibinden lastikten plastik sandalyeye kadar birçok atık madde çıktı. Her zaman balık avı için dalan Yalovalı amatör zıpkınla balık avcıları bu kez deniz canlılarının yaşam alanını temizlemek için daldılar. Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz’ın da...