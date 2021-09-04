Anasayfa Video Galeriler Gündem Yamaç paraşütçüsü, Alanya Kalesi eteklerine düştü Yamaç paraşütçüsü, Alanya Kalesi eteklerine düştü 04 Eylül 2021 Cumartesi Saat: 10:05 Antalya’nın Alanya ilçesinde, 800 metre yüksekliğindeki Yassı Tepe’nin zirvesinden yamaç paraşütüyle tekli uçuş yapan bir kişi kısa süre sonra Alanya Kalesi’ndeki kayalık bölgeye düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61331ac5fd3e8c6019397a93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İntihar yelekleri, bomba yüklü araçlar... Taliban dünya manşetlerinde gündem oldu Müge Anlı yine isyan etti: 21 yaşındaki genç kız 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı 15 gökdelen kameralar önünde dinamitlerle yerle bir edildi Aranan FETÖ'cü Türkiye'ye girerken yakalandı 1 milyar liralık kripto para vurgununda ses kayıtları ortaya çıktı Ünlü iş adamının korumaları belinde silahla şantiye bastı Hakan Ural yardım isteyen vatandaşlarla canlı yayında dalga geçti 20 bin öğretmen ataması yapıldı Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı