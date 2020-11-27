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  3. 27 Kasım 2020 08:20

Yamaç ve Cumali'nin büyük yüzleşmesi

Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinin 105. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Cumali'nin Yamaç'tan hesap sorduğu sahnede, "Babama niye sıktın, niye kendine sıkmadın?" sorusuna Yamaç'ın vereceği cevap merakla bekleniyor.

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