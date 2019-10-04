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  3. 04 Ekim 2019 09:20

Yamaç'ın son hamlesi Çukur'un yeni fragmanında!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda Yamaç, Çukur’a geri dönüyor.

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