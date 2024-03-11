Anasayfa Video Galeriler Gündem Yan baktın kavgasında kan aktı Yan baktın kavgasında kan aktı 11 Mart 2024 Pazartesi Saat: 16:23 Güncelleme: 11 Mart 2024 Pazartesi 16:23 Sivas’ta bir kişi ile 2 kardeş arasında çıkan yan baktın kavgasında bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ef05c71039b8add20cd37b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da fabrikada büyük yangın Yine bir kadın yine şüpheli ölüm! Yine bir kadın yine şüpheli ölüm! Robin Hood döndü; veresiye defterini sildi Robin Hood döndü; veresiye defterini sildi TEM otoyoluna inen sürü ortalığı birbirine kattı TEM otoyoluna inen sürü ortalığı birbirine kattı Yan baktın kavgasında kan aktı Diyarbakır’da Karadeniz fıkralarını aratmayan olay