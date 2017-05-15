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  3. 15 Mayıs 2017 00:15

Yan yatan gemi için çalışmalar sürüyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan limanda yükleme esnasında yan yatan gemiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Video Galeri
Kazada kızı zarar görmesin diye kendini siper etmiş
Kazada kızı zarar görmesin diye kendini siper etmiş
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Kartal'da polis hırsız kovalamacası
Kartal'da polis hırsız kovalamacası
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Trafik kazası meydan kavgasına döndü
Trafik kazası meydan kavgasına döndü
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TEM Otoyolu'nun Abant Kavşağı bölgesinde trafik yoğunluğu
TEM Otoyolu'nun Abant Kavşağı bölgesinde trafik yoğunluğu
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Adıyamanda 2 kardeşin cesedi bulundu
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Eskişehirde feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı