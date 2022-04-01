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  4. Yanarak ölmüştü... Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kaza kamerada!

Yanarak ölmüştü... Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kaza kamerada!

İstanbul Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'a otomobil arkadan çarpan otomobil alev aldı. Sürücünün hayatını kaybettiği korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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