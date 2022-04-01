Anasayfa Video Galeriler Gündem Yanarak ölmüştü... Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kaza kamerada! Yanarak ölmüştü... Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kaza kamerada! 01 Nisan 2022 Cuma Saat: 11:55 İstanbul Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'a otomobil arkadan çarpan otomobil alev aldı. Sürücünün hayatını kaybettiği korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6246be0134e8203be3049ca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Animasyon filmi değil, gerçek! Hem de Türkiye'de görüntülendi İstanbul'da asker uğurlamak isterken trafiği birbirine kattılar Çok nadir görülen ''ters yıldırım'' kameraya yansıdı Markette akılalmaz olay! Bir anda soyunmaya başladı Tanju Özcan Suriyelileri geri göndermek için planını açıkladı Güvenlik kamerasında gece yarısı sürprizi Beren Saat: Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan... Zafer Partisi lideri Özdağ'dan canlı yayına damga vuran çıkış Bir ilimiz gece yarısı kabusu yaşadı! Peş peşe patlamalarla ortalık savaş alanına döndü