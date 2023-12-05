Anasayfa Video Galeriler Gündem Yanardağ ölüm kustu: 11 dağcı korkunç bir şekilde öldü Yanardağ ölüm kustu: 11 dağcı korkunç bir şekilde öldü 05 Aralık 2023 Salı Saat: 11:25 Güncelleme: 05 Aralık 2023 Salı 11:25 Endonezya’nın Sumatra Adası’nda bulunan Marapi Yanardağı’nın patlamasının ardından bölgede bulunan 75 dağcıdan 11’i ölü bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656ede8b063f2d92840fd6a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Havalimanı'nda 3.5 milyon TL'lik operasyon Düğündeki kavga sokağa taştı, tekme ve yumruklar havada uçuştu Tebliğciler bu sefer de pavyona gitti Yine pitbull saldırısı! Kadına kabusu yaşattı Üniversitede korku dolu anlar! Sevgili kavgasında bomba paniği El emeği göz nuru: Tanesini 600 dolardan dünyanın dört bir yanına satıyor Haydarpaşa'nın restorasyonu yılan hikayesine döndü Dilan Polat'ın evinde kalan Özbekistanlılar gözaltına alındı Dev kumar ve bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var