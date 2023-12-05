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  4. Yanardağ ölüm kustu: 11 dağcı korkunç bir şekilde öldü

Yanardağ ölüm kustu: 11 dağcı korkunç bir şekilde öldü

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Endonezya’nın Sumatra Adası’nda bulunan Marapi Yanardağı’nın patlamasının ardından bölgede bulunan 75 dağcıdan 11’i ölü bulundu.

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