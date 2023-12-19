Anasayfa Video Galeriler Gündem Yanardağda büyük patlama! Ortalık cehenneme döndü Yanardağda büyük patlama! Ortalık cehenneme döndü 19 Aralık 2023 Salı Saat: 13:00 Güncelleme: 19 Aralık 2023 Salı 13:00 İzlanda'da Reykjanes Yarımadası'ndaki bir yanardağda patlama meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658169cd2776ff44000f1e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bağdat Caddesi'nin ''bikinili mankeni'' hakkında karar verildi Sibirya değil, Türkiye! Soğuktan nehir böyle dondu Erik ve kirazın fiyatı çeyrek altınla yarışıyor Genel af mı geliyor? Adalet Bakanı açıkladı 6,2'lik depremde ölü sayısı artıyor; bölgeden ilk görüntüler geldi Polisin durdurduğu ambulans uyuşturucu kargosu çıktı Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil, TIR'a çarptı Bir kadın cinayeti daha: Uzaklaştırma kararı biter bitmez katletti İstanbul'da ölen bebeğin kanında uyuşturucu çıktı