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  4. Yandaş medya fena yakalandı: Ahaber 2020 yılının haberini yeniymiş gibi servis etti

Yandaş medya fena yakalandı: Ahaber 2020 yılının haberini yeniymiş gibi servis etti

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen A Haber, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in 2020’de yaptığı bir konuşmayı yeniymiş gibi servis edince alay konusu oldu.

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