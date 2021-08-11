Yandaş medya fena yakalandı: Ahaber 2020 yılının haberini yeniymiş gibi servis etti

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen A Haber, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in 2020’de yaptığı bir konuşmayı yeniymiş gibi servis edince alay konusu oldu.

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