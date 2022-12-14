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  4. Yandaş medyadan İmamoğlu'na 2023 sansürü

Yandaş medyadan İmamoğlu'na 2023 sansürü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Saraçhane'de yaptığı konuşma sırasında canlı yayında olan Habertürk, İmamoğlu "bizim 2023 ideallerimiz var" dedikten sonra İmamoğlu'nun sesini kısarak yayını kesti.

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