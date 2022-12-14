Anasayfa Video Galeriler Gündem Yandaş medyadan İmamoğlu'na 2023 sansürü Yandaş medyadan İmamoğlu'na 2023 sansürü 14 Aralık 2022 Çarşamba Saat: 21:20 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Saraçhane'de yaptığı konuşma sırasında canlı yayında olan Habertürk, İmamoğlu "bizim 2023 ideallerimiz var" dedikten sonra İmamoğlu'nun sesini kısarak yayını kesti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639a13e748ef2e31fd367b33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Anadolu Efes-Baskonia maçında İmamoğlu'na dev destek Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de resti çekti. Her şey çok güzel olacak! Çocukların gözü önünde kurşun yağdırdı Ahmet Kaya AKM’de anıldı Kılıçdaroğlu: ''Beraat dışında verilecek her karar saray kumpasıdır'' Bayraktar Kızılelma ilk kez göklerde! İmamoğlu çağrı yaptı, İstanbullular Saraçhane'ye akın etti Canlı yayında gergin anlar! Seren Serengil'in çenesi kilitlendi Borcunu ödemeyen belediyenin elektriği kesildi