Yandaş medyadan İmamoğlu'na 2023 sansürü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Saraçhane'de yaptığı konuşma sırasında canlı yayında olan Habertürk, İmamoğlu "bizim 2023 ideallerimiz var" dedikten sonra İmamoğlu'nun sesini kısarak yayını kesti.

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