Anasayfa Video Galeriler Gündem Yandaş medyana skandal ''cin çıkarma seansı'' yayını! Yandaş medyana skandal ''cin çıkarma seansı'' yayını! 19 Haziran 2022 Pazar Saat: 23:50 Gökçek ailesinin sahibi olduğu Beyaz TV'de ekranlara yansıyan "cin çıkarma seansı" saçmalığı "pes" dedirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62af8c0e697e2173b62bec33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin İnsansız Deniz Araçları denize indi İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar boğazı sardı ''Erdoğan’ı hep birlikte emekli edeceğiz'' Rusya, Ukrayna'yı Karadeniz'den işte böyle vurdu! O anlar kamerada Mesut Özil kardeşinin düğününde kurtlarını döktü Sınava geç kalan kızı için dakikalarca dil döktü: Çocukların geleceği ile oynuyorsunuz Bodrum'da ''İki meydan bir cadde'' proje sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi Atatürk'e ve Türk Bayrağı'na hain saldırı İstanbul'da polise tekme tokat saldırı! O anlar kamerada