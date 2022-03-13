Anasayfa Video Galeriler Gündem Yandaş medyanın hedef gösterdiği isim yanıtını düğününde verdi Yandaş medyanın hedef gösterdiği isim yanıtını düğününde verdi 13 Mart 2022 Pazar Saat: 22:05 AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen yayın organları tarafından hedef gösterilen İBB çalışanı Fatma Yavuz, yanıtını düğününde verdi: "Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez" Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622e406ff9126e70951f1d03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gelin arabasından aldığı 20 TL'yi beğenmeyince ise öyle bir şey yaptı ki... İsmail Saymaz: ''İktidar yanlısı medya büyütüyor sanıyordum gerçekmiş'' İstanbul'da yine çakarlı, lüks düğün konvoyu Kara Harp Okulu töreninde Atatürk'ün adının söylendiği an... Tüyler diken diken oldu! ''Atatürk yaşasaydı MHP'de olurdu'' Yeşilçam'ın bir zamanlar en güzeliydi... Havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı Türk uçağı NATO harekatında İstanbul'da eli bıçaklı taksici dehşeti kamerada İstanbul'un ''çılgın kayakçısı'' bu sefer Boğaz'da kaydı