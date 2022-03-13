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Yandaş medyanın hedef gösterdiği isim yanıtını düğününde verdi

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen yayın organları tarafından hedef gösterilen İBB çalışanı Fatma Yavuz, yanıtını düğününde verdi: "Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez"

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