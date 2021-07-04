Anasayfa Video Galeriler Gündem Yandaş medyaya en güzel yanıtı o verdi: ''Sizin tuzunuz kuru!'' Yandaş medyaya en güzel yanıtı o verdi: ''Sizin tuzunuz kuru!'' 04 Temmuz 2021 Pazar Saat: 22:00 Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, röportaj sırasında Beyaz TV muhabirine verdiği röportajda isyan etti. Sarıgül, muhabire "Sizin tuzunuz kuru" diyerek resti çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e205544ee18a773d489aa7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk kovboy sosyal medyayı salladı Hazar Denizi'nde büyük patlama İstanbul'da hortum paniği kamerada Kadınlar İstanbul Sözleşmesi için Kadıköy'de buluştu Beşiktaş, Salih Uçan'ı kadrosuna kattı Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi! Görüntüler dehşete düşürdü Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle barıştı mı? Kafa karıştıran paylaşım Tacizle suçladıkları kişiyi otobüste dövdüler Küçük çocuğu araçtan sarkıtan babadan pes dedirten ifade