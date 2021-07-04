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  4. Yandaş medyaya en güzel yanıtı o verdi: ''Sizin tuzunuz kuru!''

Yandaş medyaya en güzel yanıtı o verdi: ''Sizin tuzunuz kuru!''

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, röportaj sırasında Beyaz TV muhabirine verdiği röportajda isyan etti. Sarıgül, muhabire "Sizin tuzunuz kuru" diyerek resti çekti.

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