Anasayfa Video Galeriler Gündem Yangın bölgesinde A Haber ekibine tepki: ''Sayenizde!'' Yangın bölgesinde A Haber ekibine tepki: ''Sayenizde!'' 02 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 18:00 Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın söndürme çalışmalarını takip eden A Haber ekibi, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61080893672d36359f6f8873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Burak Elmas'dan Falcao ve Feghouli'ye ''kulüp bulun'' mesajı Belediye Başkanı Muhittin Böcek böyle yalvardı: Yanıyoruz yardım edin İstanbul'da sıcaklık 39 dereceye çıktı Dehşete düşüren anlar: Saçından sürükleyip, tekme tokat dövdüler Burası Muğla... Canlı yayında alevlerin arasından çıktı THK Başkanı'ndan ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna şaka gibi yanıt Demet Akalın'dan yangın bölgesine yardım... Gözyaşlarına boğuldu Rapçi Şehinşah'tan 'Erdoğan' göndermesi: Konserde çay fırlattı Yangında mahsur kalan gazeteciler böyle kurtarıldı