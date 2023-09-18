Yangın çıkan Kapalıçarşı'nın son hali görüntülendi

İstanbul'da tarihi Kapalıçarşı'da çıkan yangınla ilgili açıklamada bulunan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, tarihi mekanın yapısında herhangi bir zarar oluşmadığını söyledi.

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