Anasayfa Video Galeriler Gündem Yangın çıkan Kapalıçarşı'nın son hali görüntülendi Yangın çıkan Kapalıçarşı'nın son hali görüntülendi 18 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 17:40 Güncelleme: 18 Eylül 2023 Pazartesi 17:40 İstanbul'da tarihi Kapalıçarşı'da çıkan yangınla ilgili açıklamada bulunan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, tarihi mekanın yapısında herhangi bir zarar oluşmadığını söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6508615fb67d7315cb314a73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kıskançlığın sebebini öğrenen Müge Anlı kendini tutamadı: ''Yok devenin nalı'' Yüzlerce dronla müthiş gösteri Aşiret ne kriz dinledi ne enflasyon! Gelin ve damat ayakta duramadı İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde: 2023 sonuna kadar 32 yeni araç dahil olacak Mustafa Sarıgül'den Elon Musk'a: ''Senin ayağını bastığın yerde ot bitmez'' Fotoğraftaki ''hayvan''ı bulabilir misiniz ? Sürüklenen değil, aracı kullanan! İstanbul'da bir kadın çocuklarının gözü önünde katledildi Hasta yakını polis hastaneyi birbirine kattı Eğirdir Gölü'nde el bombaları bulundu