Anasayfa Video Galeriler Gündem Yangın çıkan otomobil bir kişiye mezar oldu Yangın çıkan otomobil bir kişiye mezar oldu 24 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 12:36 İstanbul Gaziosmanpaşa'da park halindeki otomobilde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ee732ebedc4409310551e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fatma Girik hayatını kaybetti Samsun'da facia: Anne ve oğlu yanarak can verdi Avukat Dilara cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Hülya Koçyiğit, Fatma Girik'in ardından gözyaşlarına boğuldu İstanbul'da ''göz göre göre kaza'' kamerada Erman Toroğlu canlı yayında çıldırdı: ''Sana mı soracağım lan!'' Antalya-Konya karayoluna çığ düştü Korku dolu anlar! Yer yarıldı, araç içine düştü Galatasaray'da büyük isyan! Taraftar çıldırdı