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  4. Yangın çıkan otomobil bir kişiye mezar oldu

Yangın çıkan otomobil bir kişiye mezar oldu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da park halindeki otomobilde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

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