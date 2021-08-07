Anasayfa Video Galeriler Gündem Yangın söndürme uçağının bu sortisi olay oldu Yangın söndürme uçağının bu sortisi olay oldu 07 Ağustos 2021 Cumartesi Saat: 10:35 Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için İspanya’dan gelen 2 adet yangın söndürme uçağı çalışmalarına devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610e37dc6378fd1fcb36d933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korkunç cinayet kamerada Tanju Özcan: ''Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım'' Canlı yayın karışınca canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı Ankara'da akaryakıt istasyonununda patlama Aydın'da metrelerce yükselen alevler geceyi aydınlattı Üç Bakan son durumu açıokladı: ''Bir ilçemiz hariç...'' Gaziantep'i toz bulutu kapladı Muğla’da orman yangınları sürüyor! 4 ilçeden alevler yükseliyor! Bir ilimizden daha kötü haber! Alevler evlere doğru ilerliyor