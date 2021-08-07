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  4. Yangın söndürme uçağının bu sortisi olay oldu

Yangın söndürme uçağının bu sortisi olay oldu

Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için İspanya’dan gelen 2 adet yangın söndürme uçağı çalışmalarına devam ediyor.

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