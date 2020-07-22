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  3. 22 Temmuz 2020 18:15

Yangın sönmeyince son çare çocukları aşağıya attılar

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Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
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Karadeniz’in doğa ve mimarisini koruyan mahalle: Yeşilce
Karadeniz’in doğa ve mimarisini koruyan mahalle: Yeşilce
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ABD'de 7.8 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
ABD'de 7.8 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
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Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz
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Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
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Bıçakladı, serbest bırakıldı, geri gelip öldürdü!
Bıçakladı, serbest bırakıldı, geri gelip öldürdü!
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